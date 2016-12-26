Росморречфлот прекратил активные поиски обломков Ту-154 в Сочи

СОЧИ, 26 дек — РИА Новости. Спасатели Росморречфлота прекратили активные поиски обломков самолета Ту-154 в районе его крушения в Сочи, сообщили РИА Новости в морской спасательной службе Росморречфлота.

Ранее сообщалось, что два спасательных судна Росморречфлота в понедельник в 8.30 мск обнаружили два фрагмента тел и обломки кресла и подголовника, которые были доставлены на берег в 10.20.

"Больше нам ничего не удалось обнаружить, море чистое, все на дне. Наши два судна прекратили активные поиски в 16.15 и встали на якорь до получения новых указаний", — сказал собеседник агентства.

В воскресенье утром военный Ту-154, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять тележурналистов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.