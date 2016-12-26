В Ингушетии пьяный водитель ранил ножом двух полицейских

НАЛЬЧИК, 26 дек — РИА Новости. Задержанный в Ингушетии пьяный водитель, по уточненным данным, ранил ножом не одного, а двоих полицейских; по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщило в понедельник региональное управление СК.

Ранее региональное МВД сообщило, что житель Назрани, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем "ВАЗ-2107", врезался в металлическую ограду. После этого вместе с пассажиром, также находившимся в нетрезвом состоянии, мужчины попытались оказать физическое сопротивление прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. При этом пьяный автолюбитель порезал одному из полицейских руку. Оба правонарушителя были задержаны и привлечены к административной ответственности.

"По данным следствия, задержанный, размахивая имевшимся при себе ножом, причинил резаные раны кистей рук двум сотрудникам полиции", — говорится в сообщении СУ СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.