В МВД направили информацию о правонарушениях экс-руководства Росинтербанка

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Банк России направил в министерство внутренних дел (МВД) информацию о возможных правонарушениях, совершенных бывшими руководителями и собственниками Росинтербанка, сообщает регулятор в понедельник.
"Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками АО КБ "Росинтербанк" противоправных действий, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Министерство внутренних дел РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений", — говорится в сообщении регулятора.
При этом временная администрация оценивает активы банка на уровне 3,9 миллиарда рублей, а обязательства — в размере 83,4 миллиарда, в том числе перед физическими лицами — 56,9 миллиарда. Таким образом, дыра в капитале банка оценивается на уровне 79,5 миллиарда рублей.
Кроме того, регулятор отмечал, что временная администрация по управлению Росинтербанком в лице АСВ с первого дня работы столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования своей деятельности со стороны руководства банка, выражающегося в непередаче электронных баз данных и правоустанавливающих документов на активы кредитной организации. В связи с отзывом лицензии деятельность временной администрации банка (в лице АСВ) прекращена приказом Банка России.