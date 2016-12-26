В МВД направили информацию о правонарушениях экс-руководства Росинтербанка

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Банк России направил в министерство внутренних дел (МВД) информацию о возможных правонарушениях, совершенных бывшими руководителями и собственниками Росинтербанка, сообщает регулятор в понедельник.

Банк России отозвал у Росинтербанка лицензию 19 сентября. Первая оценка "дыры" в капитале банка была в 39,3 миллиарда рублей, в начале ноября регулятор уточнил ее на уровне 80,3 миллиарда рублей. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк занимал на 1 сентября 68-е место в российской банковской системе.

"Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками АО КБ "Росинтербанк" противоправных действий, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Министерство внутренних дел РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений", — говорится в сообщении регулятора.

При этом временная администрация оценивает активы банка на уровне 3,9 миллиарда рублей, а обязательства — в размере 83,4 миллиарда, в том числе перед физическими лицами — 56,9 миллиарда. Таким образом, дыра в капитале банка оценивается на уровне 79,5 миллиарда рублей.

Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением банком законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение года требований, предусмотренных законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые на себя риски, сообщал ЦБ.

Кроме того, регулятор отмечал, что временная администрация по управлению Росинтербанком в лице АСВ с первого дня работы столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования своей деятельности со стороны руководства банка, выражающегося в непередаче электронных баз данных и правоустанавливающих документов на активы кредитной организации. В связи с отзывом лицензии деятельность временной администрации банка (в лице АСВ) прекращена приказом Банка России.