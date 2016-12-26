В Петербурге у предполагаемых автоугонщиков нашли оружие и $760 тысяч

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Петербурге троих предполагаемых автоугонщиков, у которых при обыске нашли оружие и 760 тысяч долларов, сообщает в понедельник городское управление СК РФ.

Сотрудники СК и полиции задержали троих мужчин, подозреваемых в угоне дорогого внедорожника Toyota Land Cruiser 200 в октябре этого года во Фрунзенском районе города.

"В ходе обысков у злоумышленников изъято специальное оборудование, предназначенное для несанкционированного проникновения в салон автомобиля и запуск двигателя, оружие и боеприпасы, а также 760 тысяч долларов", — говорится в релизе.

В настоящее время следствие проверяет задержанных на причастность к другим автоугонам, а также устанавливает их вероятных соучастников. Решается вопрос об аресте задержанных.