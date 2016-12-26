Кузнецова назвала причину конфликта в московской спецшколе "Шанс"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетила московскую спецшколу "Шанс" для детей с девиантным поведением и выяснила, что причиной конфликта преподавателей и учеников стал досмотр личных вещей воспитанников, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Ранее ряд СМИ проинформировал, что полиция проверяет данные о бунте подростков в специализированной школе в Канатчиковском проезде в Москве. Источник в правоохранительных органах заявил, что учащиеся закрылись в классе, но позже конфликт был улажен. В школе побывал московский детский омбудсмен, Кузнецова также обещала приехать в ближайшее время.

"Причиной конфликта стало то, что один из сотрудников учреждения устроил проверку личных вещей воспитанников, против чего они выразили протест. По словам директора детского учреждения Натальи Вайснер, в комнате заперлись 12 подростков, часть из них решила залезть на подоконник, поэтому незамедлительно был вызван наряд полиции. На переговоры приехал руководитель департамента. Конфликт был разрешен", — говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Отмечается, что во встрече с руководством учреждения принял участие руководитель департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян. На встрече с омбудсменом поднимались такие темы, как оказание психологической помощи несовершеннолетним, проблемы трудоустройства подростков, вступивших в конфликт с законом, повышение квалификации сотрудников учреждения и другие вопросы.

"Вся работа держится на личностных ресурсах педагогов. Важно, чтобы больший акцент делался на предупреждении конфликтных ситуаций, чтобы каждый ребенок был услышан. Это касается не только данного учреждения, но и всей системы работы с детьми групп риска в Москве. С каждым ребенком, высказавшим суицидальные намерения или находящимся в депрессии, нужна индивидуальная работа. Должен быть четкий алгоритм действий всех ведомств: что мы делаем, когда получаем информацию о таком ребенка, какая работа с ним проводится", — цитирует пресс-служба слова Кузнецовой.

Отмечается, что в спецшколе у каждого воспитанника есть наставник, который в индивидуальном порядке работает с подростком. "Институт наставничества очень нужен ребятам. Важно, чтобы был человек, с которым можно было бы наладить психологический контакт, кому бы мог довериться", — подчеркнула Кузнецова. В аппарате детского омбудсмена также отметили, что ситуация в учреждении остается на контроле Кузнецовой.