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Происшествия

Кузнецова назвала причину конфликта в московской спецшколе "Шанс"

17:0726.12.2016
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© Фото: пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетила московскую спецшколу "Шанс" для детей с девиантным поведением и выяснила, что причиной конфликта преподавателей и учеников стал досмотр личных вещей воспитанников, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Класс в школе. Архивное фото
© РИА Новости. Геннадий Шишкин
Московские власти рассказали подробности конфликта в спецшколе

Ранее ряд СМИ проинформировал, что полиция проверяет данные о бунте подростков в специализированной школе в Канатчиковском проезде в Москве. Источник в правоохранительных органах заявил, что учащиеся закрылись в классе, но позже конфликт был улажен. В школе побывал московский детский омбудсмен, Кузнецова также обещала приехать в ближайшее время.

"Причиной конфликта стало то, что один из сотрудников учреждения устроил проверку личных вещей воспитанников, против чего они выразили протест. По словам директора детского учреждения Натальи Вайснер, в комнате заперлись 12 подростков, часть из них решила залезть на подоконник, поэтому незамедлительно был вызван наряд полиции. На переговоры приехал руководитель департамента. Конфликт был разрешен", — говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Пустые парты в одном из классов школы. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Уницын
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Глава СПЧ о московской спецшколе: конфликт исчерпан, но вопросы остались

Отмечается, что во встрече с руководством учреждения принял участие руководитель департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян. На встрече с омбудсменом поднимались такие темы, как оказание психологической помощи несовершеннолетним, проблемы трудоустройства подростков, вступивших в конфликт с законом, повышение квалификации сотрудников учреждения и другие вопросы.

"Вся работа держится на личностных ресурсах педагогов. Важно, чтобы больший акцент делался на предупреждении конфликтных ситуаций, чтобы каждый ребенок был услышан. Это касается не только данного учреждения, но и всей системы работы с детьми групп риска в Москве. С каждым ребенком, высказавшим суицидальные намерения или находящимся в депрессии, нужна индивидуальная работа. Должен быть четкий алгоритм действий всех ведомств: что мы делаем, когда получаем информацию о таком ребенка, какая работа с ним проводится", — цитирует пресс-служба слова Кузнецовой.

Отмечается, что в спецшколе у каждого воспитанника есть наставник, который в индивидуальном порядке работает с подростком. "Институт наставничества очень нужен ребятам. Важно, чтобы был человек, с которым можно было бы наладить психологический контакт, кому бы мог довериться", — подчеркнула Кузнецова. В аппарате детского омбудсмена также отметили, что ситуация в учреждении остается на контроле Кузнецовой.

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Происшествия
Обсуждение
3 пользователя оставили 3 комментария
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  • 4952206825
    Да плевать на Вас они хотели эти малолетки и сколько за ними Вы бы не бегали,проблему не решить. Потому что надо не малолетних нарушителей наказывать, а всю администрацию школы, которая погрязла в ,,,,,,,,,,,,,,,,
    18:26
    26.12.2016
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  • pantera39.66 в ответ пользователю 4952206825(показатьскрыть)
    4952206825, то-есть малолетки "плевать на Вас хотели сколько за ними Вы бы не бегали" а наказывать надо не малолетних нарушителей, а администрацию школы...хммм, что-то с логикой у вас не совсем в порядке
    21:16
    26.12.2016
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  • Моська Ивановна
    "Часть из них залезла на подоконник."
    Ну и что? Шантаж самоубийством за каждую мелочь приведет к тому, что никто не будет ценить якобы жертву. Или приучать трудных детей с детства, что все общество должно плясать перед ними и падать ниц, если кто-то пригрозил самоубийством? Ценность их жизни определяется что они сделали, делают и могут сделать.

    Прежде чем судить, нужно разобраться что вызвало досмотр личных вещей. Вещи каждого из нас досматривают на вокзалах и в аэропортах, но никто за то не угрожает прекращением жизни. Если досмотр обусловлен заботой о жизни учеников, это нужно донести до них. Если необоснованна, извиниться и поискать возможностей избежания конфликтов.
    22:10
    26.12.2016
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