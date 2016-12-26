В Москве начали выносить приговор по делу о выводе за рубеж 169 млрд рублей

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник начал выносить обвинительный приговор организатору группы подпольных "банкиров" Сергею Магину и ее членам по делу о незаконном выводе за рубеж более 169 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Магина, Рыбальченко и других, суд установил, что указанные лица совершили создание преступного сообщества в целях совершения преступления путем осуществления банковской деятельности без регистрации и лицензии для извлечения дохода в особо крупном размере", — сказала судья Татьяна Васюченко.
Как следует из приговора, члены преступного сообщества образовывали и создавали организации на подставных лиц, создавали для них расчетные счета в банке и электронные ключи для удаленного к ним доступа.
Оглашение всех эпизодов деятельности "теневых банкиров" займет около трех дней, до резолютивной части, предположительно, судья дойдет 28 декабря и назовет подсудимым сроки.
Ранее прокурор попросила суд признать Магина виновным в создании организованного преступного сообщества, занимающегося незаконным обналичиванием и транзитом средств, и приговорить его к 15 годам колонии. Такой же срок гособвинитель затребовала для второго предполагаемого руководителя банды Владимира Рыбальченко. Еще для десяти участников организованной группы прокурор затребовала от шести лет колонии общего режима до 14,5 года колонии строгого режима.
Также прокурор попросила конфисковать в государственную собственность изъятые в ходе проведения обысков в рамках уголовного дела денежные средства в размере свыше 1 миллиарда рублей.
Как сообщили ранее в следственном департаменте МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр.
По данным правоохранителей, полученные деньги участники группы легализовали, приобретая недвижимость, а за свои услуги брали комиссию в размере 2%. Их суммарный доход, по данным следствия, составил 575 миллионов рублей.