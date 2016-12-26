США
28.1228 декабря04:13МСК
USD60.86-0.05
EUR63.57-0.16
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

В Москве начали выносить приговор по делу о выводе за рубеж 169 млрд рублей

16:5626.12.2016
(обновлено: 21:31 26.12.2016)
567644
В зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia/ Sebastian Duda

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник начал выносить обвинительный приговор организатору группы подпольных "банкиров" Сергею Магину и ее членам по делу о незаконном выводе за рубеж более 169 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

Судебное заседание
© РИА Новости
Обвинение требует 15 лет колонии по делу о выводе за рубеж 169 млрд рублей

"Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Магина, Рыбальченко и других, суд установил, что указанные лица совершили создание преступного сообщества в целях совершения преступления путем осуществления банковской деятельности без регистрации и лицензии для извлечения дохода в особо крупном размере", — сказала судья Татьяна Васюченко.

Как следует из приговора, члены преступного сообщества образовывали и создавали организации на подставных лиц, создавали для них расчетные счета в банке и электронные ключи для удаленного к ним доступа.

Оглашение всех эпизодов деятельности "теневых банкиров" займет около трех дней, до резолютивной части, предположительно, судья дойдет 28 декабря и назовет подсудимым сроки.

Ранее прокурор попросила суд признать Магина виновным в создании организованного преступного сообщества, занимающегося незаконным обналичиванием и транзитом средств, и приговорить его к 15 годам колонии. Такой же срок гособвинитель затребовала для второго предполагаемого руководителя банды Владим­ира Рыбальченко. Еще для десяти участников организованной группы прокурор затребовала от шести лет колонии­ общего режима до 14,­5 года колонии строг­ого режима.

Судопроизводство. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Мосгорсуд оставил под стражей Григорьева по делу о выводе за рубеж $46 млрд
Никто из ­фигурантов дела не признал свою вину полностью.

Также прокурор попросила конфисковать в государственную собственность изъятые в ходе проведения­ обысков в рамках уголовного дела денежные­ средства в размере с­выше 1 миллиарда рублей.

Как сообщили ранее в следственном департаменте МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр.

По данным правоохранителей, полученные деньги участники группы легализовали, приобретая недвижимость, а за свои услуги брали комиссию в размере 2%. Их суммарный доход, по данным следствия, составил 575 миллионов рублей.

Комментировать
+
Происшествия
Обсуждение
5 пользователей оставили 5 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.