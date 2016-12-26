В Москве начали выносить приговор по делу о выводе за рубеж 169 млрд рублей

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник начал выносить обвинительный приговор организатору группы подпольных "банкиров" Сергею Магину и ее членам по делу о незаконном выводе за рубеж более 169 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

"Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Магина, Рыбальченко и других, суд установил, что указанные лица совершили создание преступного сообщества в целях совершения преступления путем осуществления банковской деятельности без регистрации и лицензии для извлечения дохода в особо крупном размере", — сказала судья Татьяна Васюченко.

Как следует из приговора, члены преступного сообщества образовывали и создавали организации на подставных лиц, создавали для них расчетные счета в банке и электронные ключи для удаленного к ним доступа.

Оглашение всех эпизодов деятельности "теневых банкиров" займет около трех дней, до резолютивной части, предположительно, судья дойдет 28 декабря и назовет подсудимым сроки.

Ранее прокурор попросила суд признать Магина виновным в создании организованного преступного сообщества, занимающегося незаконным обналичиванием и транзитом средств, и приговорить его к 15 годам колонии. Такой же срок гособвинитель затребовала для второго предполагаемого руководителя банды Владим­ира Рыбальченко. Еще для десяти участников организованной группы прокурор затребовала от шести лет колонии­ общего режима до 14,­5 года колонии строг­ого режима.

Никто из ­фигурантов дела не признал свою вину полностью.

Также прокурор попросила конфисковать в государственную собственность изъятые в ходе проведения­ обысков в рамках уголовного дела денежные­ средства в размере с­выше 1 миллиарда рублей.

Как сообщили ранее в следственном департаменте МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр.

По данным правоохранителей, полученные деньги участники группы легализовали, приобретая недвижимость, а за свои услуги брали комиссию в размере 2%. Их суммарный доход, по данным следствия, составил 575 миллионов рублей.