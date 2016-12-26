Полтавченко выразил соболезнования близким погибших в катастрофе Ту-154

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил соболезнования в связи с гибелью петербуржцев в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

В авиакатастрофе над Черным морем погибли петербуржцы – директор департамента культуры министерства обороны РФ Антон Губанков, корреспондент Первого канала Дмитрий Рунков, сотрудник департамента министерства обороны Оксана Бадрутдинова.

В телеграмме родным и близким Антона Губанкова губернатор отмечает, что "это был творчески одаренный человек с неординарным мышлением".

"В вашу семью пришло огромное горе – вы потеряли замечательного сына, любящего мужа и заботливого отца. Я лично знал Антона Николаевича. Это был творчески одаренный человек с неординарным мышлением. Где бы он ни работал, он везде оставил яркий след и добрую память. К нему тянулись люди, его любили и уважали. Он стал учителем для многих петербургских журналистов. В последние годы он внес огромный вклад в реализацию культурных проектов и инициатив министерства обороны", — говорится в телеграмме.

Дмитрия Рункова губернатор назвал талантливым журналистом, который запомнился жителям города своими яркими и содержательными сюжетами. "Трагически оборвалась жизнь молодого, полного сил и жизненных планов человека. Талантливый журналист, он несколько лет работал на петербургских телеканалах, в том числе освещал деятельность органов власти. Дмитрий запомнился жителям Северной столицы своими яркими, содержательными сюжетами на "100ТВ" и телеканале "Санкт-Петербург". В эти скорбные дни вместе с Вами боль утраты разделяют друзья и коллеги Дмитрия, все, кто знал этого замечательного человека", — отмечается в тексте соболезнования.

Губанков был назначен на должность начальника управления культуры МО РФ 25 марта 2013 года. Кандидат культурологических наук. С 1985 года работал в различных СМИ, с 1999 года — начальник Службы информации дирекции "Санкт-Петербург" ВГТРК, руководитель программы "Вести-Петербург". С 2008 по 2011 год — председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга, с 24 мая 2012 года по январь 2013 года был министром культуры Московской области.

Рунков пять лет назад приехал в Петербург из Архангельска, работал на телеканалах "100ТВ" и "Санкт-Петербург". Год назад перешел на Первый канал. 29 декабря ему должно было исполниться 30 лет.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.