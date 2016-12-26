Сын мэра Махачкалы предстанет перед судом за нападение на полицейских

МАХАЧКАЛА, 26 дек – РИА Новости. Сын мэра Махачкалы Бадрудин Мусаев, обвиняемый в насилии в отношении представителя власти, предстанет перед судом, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя следственного управления СК по республике Расул Темирбеков.

С момента инцидента с сыном мэра Махачкалы, то есть с 31 мая, следственные органы трижды предъявляли ему обвинение в преступлениях, но каждый раз прокуратура их отменяла. В свою очередь прокуратура Дагестана ранее сообщала, что отменила повторно возбужденное в отношении Мусева уголовное дело (оба раза — по части 2 статьи 318 УК РФ), так как "никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление".

"Бадрудин Мусаев обвиняется в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей и оскорблении представителя власти. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — рассказал собеседник агентства.

По данным прокуратуры республики, уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Махачкалы.

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщал, что сын мэра Махачкалы был доставлен в отделение полиции после конфликта с сотрудниками дорожно-патрульной службы, но затем отпущен. Эту информацию подтвердили в республиканском МВД, не сообщая всех подробностей инцидента. Было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников ДПС. Один из участников конфликта уже задержан, решением суда он заключен под домашний арест.

По информации следователей, инцидент произошел в Махачкале в ночь на 31 мая на пересечении улиц Ярагского и Гамзатова. Сотрудники полиции попытались остановить машину Mercedes для проверки документов, но водитель отказался предоставить их, а находившиеся вместе с ним лица спровоцировали конфликт с сотрудниками ДПС. Применив насилие в отношении сотрудников полиции, они скрылись с места происшествия.