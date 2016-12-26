В Ростовской области изъяли более 60 тысяч бутылок суррогатного алкоголя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Полицейские изъяли более 36 тысяч бутылок суррогатного алкоголя в подпольном цеху в Ростовской области, кроме того, еще 27 тысяч бутылок находились в задержанном ДПС грузовике, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

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"Был задержан грузовой автомобиль MAN, который перевозил около 27 тысяч бутылок алкогольной продукции без соответствующих документов. Полицейские установили, что алкогольная продукция была изготовлена в селе Алексеево-Лозовском, где был оборудован цех с автоматизированной линией розлива. Полицейские обнаружили и изъяли там более 20 тонн спиртосодержащей жидкости, находившейся в полимерных емкостях, также суррогат был расфасован в более чем 36 тысяч бутылок с наклейками известных брендов", — пояснили в МВД.

Сообщают также, что грузовой автомобиль был задержан на 801-м километре трассы М4 "Дон" инспекторами ДПС совместно с сотрудниками отдела №5 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области и представителями областного УФСБ.

По информации МВД, акцизные марки на данных бутылках не являются продукцией Гознака России. Предполагается, что выручка от продажи изъятой контрафактной алкогольной продукции могла превысить 12 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство".