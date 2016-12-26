В Ярославле изъяли более 250 литров "Боярышника" неизвестного происхождения

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Полиция обнаружила на оптово-розничной базе в Ярославле 252 литра косметического лосьона "Боярышник" без сопроводительных документов, возбуждено дело о нарушении правил продажи спиртосодержащей продукции, сообщило управление МВД по региону в понедельник.
"Выявлена спиртосодержащая продукция – лосьон косметический под названием "Боярышник" без товаросопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота. В ходе проверки на территории оптово-розничной базы изъято 252 литра спиртосодержащей продукции, лосьон косметический "Боярышник", разлитого в пластиковые емкости по 250 миллилитров", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, по данному факту возбуждено административное дело по статье "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", проводится расследование. Образцы изъятой продукции направлены в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ярославской области.
"Всего изъято более 7,5 тысячи бутылок фальсифицированной алкогольной продукции. В настоящее время проводится проверка, устанавливается, кому принадлежит данная продукция", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что употребление контрафактного средства "Боярышник", содержащего метиловый спирт, привело в Иркутске к смерти 77 человек.