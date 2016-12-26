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Суд рассмотрит кассацию банкира Антонова на снятие ареста с активов Snoras

16:2626.12.2016
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Кресло судьи. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа назначил на 30 января рассмотрение кассационной жалобы российского бизнесмена Владимира Антонова, бывшего совладельца национализированного Литвой банка Snoras, на постановление нижестоящего суда, который снял ограничения на сделки с находящимся в России имуществом Snoras.

Штаб-квартира банка Snoras в Вильнюсе, Литва
© AFP 2016/ Petras Malukas
Суд разморозил активы банка Snoras

Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре отменил определение арбитражного суда Москвы об обеспечительных мерах в деле по иску Антонова о взыскании с Литвы более 40 миллиардов рублей. Суд первой инстанции 12 августа по заявлению Антонова запретил органам Росреестра регистрационные действия с 16 нежилыми зданиями в Москве и Московской области и несколькими другими объектами недвижимости, находящимися в собственности банка Snoras. Суд также запретил органам Росреестра регистрировать расторжение договоров аренды двух земельных участков в Москве и Московской области, находящихся в аренде у банка Snoras, до окончания сроков аренды.

Апелляционный суд указал в постановлении, что истцом не представлены доказательства того, что в случае непринятия обеспечительных мер возникнет реальная угроза причинения значительного ущерба заявителю, либо повлечет невозможность исполнения принятого по настоящему делу судебного акта. "Истцом в материалы дела не представлены документальные подтверждения недостаточности объема принадлежащего ответчику имущества для исполнения принятого по настоящему делу решения, а также о совершении действий по его уменьшению, кроме того предметом спора данное имущество не является", — говорится в постановлении суда второй инстанции.

Антонов в своем иске потребовал взыскать с Литвы более 20,2 миллиарда рублей убытков и более 19,9 миллиарда рублей компенсации вреда деловой репутации. Арбитраж Москвы 28 октября прекратил производство по иску. Ответчик ранее прислал в суд ходатайство о прекращении производства, в котором сослался на двусторонние договоры между Россией и Литвой, согласно которым на Литовскую Республику, по мнению ответчика, распространяется судебный иммунитет от юрисдикции российских судов. Антонов обжаловал прекращение производства по делу, но его апелляция к рассмотрению пока не назначена.

Бывшие акционеры литовского национализированного банка Snoras Антонов и его партнер Раймондас Баранаускас были задержаны в ноябре 2011 года в Великобритании по выданному Литвой европейскому ордеру на арест. Позже Антонов был освобожден под залог. С 2015 года он находится в России. Прокуратура Литвы собиралась допросить Антонова и Баранаускаса по делу о хищении из банка Snoras имущества в крупных размерах на сумму порядка 565 миллионов евро, подделке документов и ведении поддельного бухгалтерского учета.

Банк Snoras входил в Convers Group, принадлежащую Антонову. Convers Group владела 68,10% акций банка, еще 25,3% принадлежали Баранаускасу. В свою очередь правительство соседней Латвии объявило о национализации оказавшегося на грани краха банка Krajbanka, где более 60% акций также принадлежали Антонову. Его подозревают в незаконном выводе средств банка для финансирования других проектов.

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