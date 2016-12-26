Дело о крушении вертолета Ми-8 в Хабаровском крае направили в суд

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении командира вертолета, допустившего катастрофу воздушного судна в Хабаровском крае, сообщает Генеральная прокуратура России.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток" потерпел крушение 15 августа 2015 года в районе бухты Онгачан Охотского моря в Хабаровском крае, он затонул в 30 метрах от берега на глубине около 10 метров. На борту находились 13 пассажиров, в том числе руководство "ВТБ Лизинг" (входит в группу ВТБ), а также три члена экипажа. Пятеро пассажиров погибли. По результатам расследования разработаны рекомендации по повышению безопасности полетов.

"Первый заместитель Дальневосточного транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении командира вертолета Ми-8Т, потерпевшего катастрофу в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края Сергея Ошлакова… Уголовное дело направлено в Тугуро-Чумиканский районный суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение крупного ущерба.

Кроме того, подчеркивается, что командир не принял своевременное решение о возвращении на аэродром вылета из-за сильного тумана. При плохой видимости он продолжил полет, не выдержал безопасную высоту и скорость, что привело к крушению вертолета.