В Чувашии проверят данные о мальчике, которого ударило током в троллейбусе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту госпитализации в Чебоксарах 12-летнего мальчика, которого якобы ударило током в троллейбусе, сообщает в понедельник СУ СК по Чувашии.

По информации следственного управления, 12-летний мальчик, возвращавшийся со спортивной тренировки, при посадке в троллейбус почувствовал резкую боль в ногах, "по ощущениям похожую на боль в результате удара электрическим током". "Незамедлительно была вызвана скорая медицинская помощь, и пассажир был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь. По данному факту следственным отделом по Московскому району города Чебоксары СУ СКР по Чувашии проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Между тем, уточняет СУ СК, "в ходе медицинского осмотра мальчика в лечебном учреждении признаков, свидетельствующих о получении электротравмы, на настоящий момент не выявлено". Для установления причины возникшей резкой боли у подростка назначена судебно-медицинская экспертиза, добавляет ведомство.

Троллейбус сняли с маршрута, и он выведен из эксплуатации. Решается вопрос о назначении необходимых технических экспертиз по троллейбусу, отмечает СУ СК.