На Колыме ввели режим повышенной готовности из-за экстремальных температур

МАГАДАН, 26 дек — РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Ягоднинского и Сусуманского округов Магаданской области ввели режим повышенной готовности в связи с резким понижением температуры воздуха до минус 43 градусов, сообщает в понедельник правительство Колымы.
"Из-за снижения температуры наружного воздуха до —43 градусов в Сусуманском и Ягоднинском округах введен режим повышенной готовности. Такой же режим введен в Омсукчанском округе в связи со штормовым предупреждением и ремонтом котла на квартальной котельной №8 Омсукчана", — говорится в сообщении.
"Меры безопасности во всех населенных пунктах должны быть усилены. Все службы должны быть готовы мгновенно на него отреагировать и минимизировать последствия. Завоз топлива должен быть на ежедневном контроле. Корректируйте его сейчас. Наша погода непредсказуема, может внести свои коррективы, надо быть к этому готовыми", — цитирует официальный сайт правительства Колымы губернатора региона Владимир Печеного.