На Колыме ввели режим повышенной готовности из-за экстремальных температур

МАГАДАН, 26 дек — РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Ягоднинского и Сусуманского округов Магаданской области ввели режим повышенной готовности в связи с резким понижением температуры воздуха до минус 43 градусов, сообщает в понедельник правительство Колымы.

"Из-за снижения температуры наружного воздуха до —43 градусов в Сусуманском и Ягоднинском округах введен режим повышенной готовности. Такой же режим введен в Омсукчанском округе в связи со штормовым предупреждением и ремонтом котла на квартальной котельной №8 Омсукчана", — говорится в сообщении.

Поясняется, что во всех населенных пунктах Колымы создан нормативный запас угля: от двухмесячного (в Ольском округе) до сверхнормативного (в Омсукчанском). В поселке Усть-Омчуг Тенькинского округе запущена в эксплуатацию электрокотельная, расход угля на котельной сократится.

"Меры безопасности во всех населенных пунктах должны быть усилены. Все службы должны быть готовы мгновенно на него отреагировать и минимизировать последствия. Завоз топлива должен быть на ежедневном контроле. Корректируйте его сейчас. Наша погода непредсказуема, может внести свои коррективы, надо быть к этому готовыми", — цитирует официальный сайт правительства Колымы губернатора региона Владимир Печеного.