В Петербурге арестовали мужчину, обещавшего освободить организатора казино

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга в воскресенье заключил под стражу мужчину, подозреваемого в посредничестве в даче взятки в 75 миллионов рублей за освобождение из-под ареста подозреваемого в организации незаконной игорной деятельности, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

По данным управления Следственного комитета РФ по Петербургу, двое мужчин 1981 и 1979 годов рождения, Вадим Калинин и Максим Пешков, задержаны в рамках уголовного дела по статье "обещание или предложение посредничества во взяточничестве".

"Куйбышевский районный суд вчера избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Калинина на два месяца. Ходатайство об избрании меры пресечения Пешкову будет рассмотрено сегодня в 17.00 мск", — сказала Лебедева.

По версии следствия, подозреваемые, действуя совместно с неустановленными лицами, достоверно зная, что в Главном следственном управлении по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр в отношении мужчины 1972 года рождения, который заключен под стражу, в период с 7 сентября по 6 декабря 2016 года в различных местах Санкт-Петербурга сообщили знакомому обвиняемого об имеющихся у них возможностях изменить меру пресечения последнему на не связанную с изоляцией от общества.

Кроме того, задержанные сообщили о возможности содействия в прекращении в дальнейшем уголовного преследования за денежное вознаграждение в размере 2 миллионов долларов США, указанная сумма была снижена в ходе переговоров до 75 миллионов рублей, считает следствие.

По словам старшего помощника руководителя ГСУСК по Петербургу Сергея Капитонова, задержанные не имели реальной возможности повлиять на расследуемое ведомством уголовное дело. "Они предлагали дать взятку под знакомство с сотрудниками правоохранительных органов, не персонифицируя их вообще, не указывая, что получатель взятки работает в Следственном комитете", — отметил Капитонов.