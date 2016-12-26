Сочинцы приходят возложить цветы к месту крушения Ту-154

СОЧИ, 26 дек — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Жители Сочи интересуются ходом поисково-спасательной операции в районе крушения самолета Ту-154 и несут цветы на берег моря.

В понедельник в Сочи продолжается поисково-спасательная операция в районе крушения самолета Минобороны Ту-154. В поселке Хоста, куда на берег, по словам представителей оперативных служб, спасатели доставляют все, что находят в море, жители выходят к центральному пляжу и пирсам. На небольшой площадке у пляжа дежурят журналисты с фотоаппаратами и телекамерами, надеясь заснять момент доставки на берег очередной находки. Проход по пляжу ограничивают сотрудники полиции. Около железнодорожного вокзала Хосты дежурят несколько специальных автомобилей МЧС, министерства транспорта, полиции.

"Сюда постоянно приходят местные жители, бывает, подолгу стоят, глядя в море. Приносят цветы, зажигают свечи. И пожилые люди, и семьи с детьми. Цветы и вчера были, и сегодня уже принесли", — рассказал РИА Новости один из дежурящих на пирсе сотрудников полиции.

На парапете пирса лежат алые розы, букеты из четного количества цветов перевязаны черными ленточками с подписью "Вечная память". Между цветов лежат церковные свечи.

"Мы приходили сюда вчера с цветами. Сегодня тоже решили выйти к морю, почтить память погибших. Это ужасная трагедия, мы скорбим вместе с семьями погибших", — сказала жительница Сочи Анна Тихонова.

С берега заметно, как расширилась территория поисков. В воскресенье корабли и вертолеты были сосредоточены только в районе горы Ахун, а уже в понедельник растянулись на несколько километров вдоль побережья до Адлера.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.