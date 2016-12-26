Сочинцы приходят возложить цветы к месту крушения Ту-154

СОЧИ, 26 дек — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Жители Сочи интересуются ходом поисково-спасательной операции в районе крушения самолета Ту-154 и несут цветы на берег моря.
"Сюда постоянно приходят местные жители, бывает, подолгу стоят, глядя в море. Приносят цветы, зажигают свечи. И пожилые люди, и семьи с детьми. Цветы и вчера были, и сегодня уже принесли", — рассказал РИА Новости один из дежурящих на пирсе сотрудников полиции.
На парапете пирса лежат алые розы, букеты из четного количества цветов перевязаны черными ленточками с подписью "Вечная память". Между цветов лежат церковные свечи.
С берега заметно, как расширилась территория поисков. В воскресенье корабли и вертолеты были сосредоточены только в районе горы Ахун, а уже в понедельник растянулись на несколько километров вдоль побережья до Адлера.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.