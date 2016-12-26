Прокуратура начала проверку после пожара в подмосковном Королеве

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в городе Королеве Московской области, сообщается на сайте Генпрокуратуры в понедельник.
Ранее сообщалось, что пожар на площади 1,8 тысячи квадратных метров произошел в Королеве по адресу: улица Дзержинского, дом 24, строение 2. Из горящего строения были эвакуированы 20 человек, один пострадавший находится в реанимации.
Отмечается, что одно крыло здания — жилое, в другом крыле находится отдел полиции.
Добавляется, что подразделение ГУМЧС России по Московской области проводит проверку по статье "Порядок рассмотрения сообщения о преступлении". Ход доследственной проверки находится на контроле прокуратуры города Королева.