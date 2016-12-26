Прокуратура начала проверку после пожара в подмосковном Королеве

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в городе Королеве Московской области, сообщается на сайте Генпрокуратуры в понедельник.

"В связи с происшествием прокуратура города Королева Московской области проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка законности действий органов местного самоуправления, контролирующих органов, собственников помещений и управляющей компании", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар на площади 1,8 тысячи квадратных метров произошел в Королеве по адресу: улица Дзержинского, дом 24, строение 2. Из горящего строения были эвакуированы 20 человек, один пострадавший находится в реанимации.

Отмечается, что одно крыло здания — жилое, в другом крыле находится отдел полиции.

Добавляется, что подразделение ГУМЧС России по Московской области проводит проверку по статье "Порядок рассмотрения сообщения о преступлении". Ход доследственной проверки находится на контроле прокуратуры города Королева.