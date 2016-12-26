Липецкие прокуроры добились блокировки более чем 90 экстремистских сайтов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Прокуратура Липецкой области добилась блокировки доступа к более чем 90 сайтам с экстремистскими материалами в 2016 году, сообщает ведомство в понедельник.

Мониторинг СМИ осуществляется постоянно, отмечают в ведомстве.

"По результатам этой работы по требованию прокуратуры блокирован доступ к более чем к 90 сайтам в сети интернет, распространяющим информационные материалы экстремистской направленности", — говорится в релизе.

В 2016 году правоохранители области возбудили 7 уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности, совершенных с использованием интернета. Возбуждено одно уголовное дело по факту участия жителя области в вооруженном формировании за рубежом.

По результатам совместных проверок правоохранителей по постановлениям прокуроров 14 лиц привлечены к административной ответственности за массовое распространение экстремистских материалов.

В частности, по требованию прокурора Советского района Липецка суд признал экстремистским интернет-журнал, издаваемый международной террористической организацией.