В Сочи доставили два подводных аппарата РГО для поиска погибших с Ту-154

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Два подводных обитаемых аппарата Русского географического общества прибыли в Сочи и в понедельник приступят к поискам тел погибших и обломков самолета Ту-154, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Центра подводных исследований РГО Марина Давыдова.

"Два аппарата находятся в аэропорту Сочи, происходит разгрузка, после чего они немедленно отправятся к месту проведения поисковой операции. Сегодня они приступят к работам", – сказала Давыдова.

По ее словам, аппараты C-Quester и C-Explorer способны непрерывно работать под водой до 8 часов, первый на глубине до 100, второй – до 300 метров. Управлять ими будут специалисты Центра подводных исследований РГО. Также на месте крушения будут работать опытные водолазы РГО во взаимодействии с подводниками Минобороны.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.