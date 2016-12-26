Губернатор рассказал, как сочинцы искали выживших в крушении Ту-154
12:2026.12.2016
(обновлено: 12:21 26.12.2016)
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Жители Сочи в первые часы после крушения самолета Ту-154 на личных катерах вышли в море, чтобы спасать пассажиров, которые могли остаться в живых, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Вчера это тронуло, наверное, всех жителей Сочи. В первые часы этой трагедии, как только стало известно, они на своих катерах, лодках вышли в море, как они говорят, спасать живых. Они надеялись, что кто-то еще, может быть, барахтается в воде", — сказал Кондратьев.
По его словам, это в целом свойственно русскому народу – "бросить все и попытаться спасти соотечественника".
Свечи памяти погибших при крушении Ту-154 в Сочи
Жители Сочи накануне вечером принесли цветы к Южному молу морского порта и зажгли свечи в память о погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
В понедельник в 9 утра в аэропорту Сочи прошёл молебен о погибших в авиакатастрофе Ту-154.
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Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Заупокойные богослужения по жертвам крушения самолета минобороны Ту-154 пройдут в понедельник во всех храмах Русской православной церкви.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
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Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.