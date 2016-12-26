Губернатор рассказал, как сочинцы искали выживших в крушении Ту-154

© РИА Новости. Нина Зотина Перейти в фотобанк Часть обломков Ту-154 может оказаться в Абхазии Жители Сочи в первые часы после крушения самолета Ту-154 на личных катерах вышли в море, чтобы спасать пассажиров, которые могли остаться в живых, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Вчера это тронуло, наверное, всех жителей Сочи. В первые часы этой трагедии, как только стало известно, они на своих катерах, лодках вышли в море, как они говорят, спасать живых. Они надеялись, что кто-то еще, может быть, барахтается в воде", — сказал Кондратьев.

По его словам, это в целом свойственно русскому народу – "бросить все и попытаться спасти соотечественника".