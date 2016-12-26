В районе крушения Ту-154 работают 45 судов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В районе поисковой операции на месте крушения Ту-154 идет наращивание сил и средств, работают 45 судов, а также 5 вертолетов и беспилотники, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"В районе поисковой операции продолжается наращивание сил и средств. В зону проведения операции прибывают корабли, водолазы и авиационная техника. В аэропорту "Адлер" осуществил посадку Ил-76, доставивший два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества, оборудованных манипуляторами для проведения сложных подводно-технических работ на большой глубине. Увеличивается группировка беспилотной авиации Минобороны", — говорится в сообщении.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © МЧС РФ Поиск обломков и осмотр места крушения - спасатели продолжают операцию по Ту-154

Отмечается, что к мониторингу надводной обстановки приступили еще два беспилотника "Гранат-4", что позволило непрерывно осуществлять мониторинг всех секторов поиска.

"В настоящее время в районе проведения поисков работают 45 судов, 5 вертолетов и беспилотные летательные аппараты", — отмечается в сообщении.