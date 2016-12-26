У родных погибших в катастрофе Ту-154 берут пробы ДНК

12:1326.12.2016
(обновлено: 12:24 26.12.2016)
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Эксперты приступили к забору генетических проб у родственников погибших в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море, сообщает понедельник департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
"В Бюро судебной медицинской экспертизы города Москвы специалисты 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России приступили к забору генетических проб у родственников для последующего исследования останков и опознания погибших", — говорится в сообщении.
Поисковая операция в районе крушения Ту-154
Поиски тел жертв крушения Ту-154 над Черным морем были продолжены утром в понедельник.
Водолазы готовы к обследованию крупных конструкций лайнера, которые, предположительно, находятся на глубине.
В поисковой операции задействовано 9 кораблей Южного регионального поисково-спасательного отряда со спасателями на борту, они ведут поиск обломков самолета и тел погибших.
Поисково-спасательные работы ведутся также на побережье Черного моря.
В Сочи ожидается прибытие 42 специалистов отряда "Центроспас" и центра "Лидер" МЧС России из Москвы, которые сразу же приступят к работе.
Специалисты определили траекторию полета рухнувшего в Черном море Ту-154, поиски обломков ведутся в 6 километрах от берега.
Накануне на борт спасательного судна с места поисков в районе катастрофы Ту-154 были подняты десять тел.
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
Главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев уверен, что спасатели смогут поднять со дна Черного моря бортовые самописцы разбившегося Ту-154.
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
Часть обломков потерпевшего крушение Ту-154, предположительно, может оказаться в Абхазии, и абхазские коллеги готовы оказать помощь, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
Как отметили в МО РФ, всего в поисково-спасательных мероприятиях принимает участие более трех тысяч человек.