У родных погибших в катастрофе Ту-154 берут пробы ДНК

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Эксперты приступили к забору генетических проб у родственников погибших в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море, сообщает понедельник департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"В Бюро судебной медицинской экспертизы города Москвы специалисты 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России приступили к забору генетических проб у родственников для последующего исследования останков и опознания погибших", — говорится в сообщении.