В Сочи прибыли 12 родственников погибших при крушении Ту-154

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Двенадцать родственников пассажиров рухнувшего военного самолета Ту-154 на данный момент прибыли в Сочи, для них подготовлены номера в санатории "Аврора", сообщают в администрации Сочи.

В Сочи прибывают родственники погибших. Приехали пока 12 человек. Остальных готовы принять в любой момент. Для них работают штабы, подготовлены номера в санатории "Аврора", в аэропорту дежурят бригады медиков и психологов", — говорится в сообщении.

Добавляют, что в городе в связи с днем траура приспущены все флаги. Сообщают, что многие жители города уже успели возложить цветы в память о жертвах крушения в морском порту и аэропорту.

Как пояснили в Южном региональном центре МЧС, к поисковым работам привлечена авиация, с помощью которой совершен облет секторов поиска площадью свыше 240 кв. километров. В авиационную группу, привлекаемую к операции, входят 7 самолетов, 12 вертолетов и 20 беспилотников. Наземные поисковые группы проводят обследование береговой линии, ими обследовано свыше 10 километров побережья, добавили в МЧС. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, зона поисков расширена до Абхазии.

Как сообщил ранее министр транспорта РФ Максим Соколов, информации о выживших в авиакатастрофе пока нет.