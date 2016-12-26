В Сочи прибыли 12 родственников погибших при крушении Ту-154
11:4326.12.2016
(обновлено: 11:50 26.12.2016)
161700
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Двенадцать родственников пассажиров рухнувшего военного самолета Ту-154 на данный момент прибыли в Сочи, для них подготовлены номера в санатории "Аврора", сообщают в администрации Сочи.
В Сочи прибывают родственники погибших. Приехали пока 12 человек. Остальных готовы принять в любой момент. Для них работают штабы, подготовлены номера в санатории "Аврора", в аэропорту дежурят бригады медиков и психологов", — говорится в сообщении.
Добавляют, что в городе в связи с днем траура приспущены все флаги. Сообщают, что многие жители города уже успели возложить цветы в память о жертвах крушения в морском порту и аэропорту.
Как пояснили в Южном региональном центре МЧС, к поисковым работам привлечена авиация, с помощью которой совершен облет секторов поиска площадью свыше 240 кв. километров. В авиационную группу, привлекаемую к операции, входят 7 самолетов, 12 вертолетов и 20 беспилотников. Наземные поисковые группы проводят обследование береговой линии, ими обследовано свыше 10 километров побережья, добавили в МЧС. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, зона поисков расширена до Абхазии.
Как сообщил ранее министр транспорта РФ Максим Соколов, информации о выживших в авиакатастрофе пока нет.
Свечи памяти погибших при крушении Ту-154 в Сочи
Жители Сочи накануне вечером принесли цветы к Южному молу морского порта и зажгли свечи в память о погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
В понедельник в 9 утра в аэропорту Сочи прошёл молебен о погибших в авиакатастрофе Ту-154.
В Сочи спустили траурные венки на воду в знак солидарности с родственниками погибших.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Заупокойные богослужения по жертвам крушения самолета минобороны Ту-154 пройдут в понедельник во всех храмах Русской православной церкви.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.