Главу Новокузнецкого района Кузбасса подозревают в превышении полномочий

КЕМЕРОВО, 26 дек — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области подозревает главу Новокузнецкого района в превышении должностных полномочий при заключении контракта на ремонт линии электропередачи, ущерб оценивается в более чем 900 тысяч рублей, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

В сентябре 2016 года по заданию губернатора Амана Тулеева Контрольно-счетная палата Кемеровской области провела проверку использования бюджетных средств в Новокузнецком районе. Тогда же по требованию губернатора материалы проверки действий главы района Евгения Манузина были переданы в правоохранительные органы.

По данным регионального СУСК, в 2015 году подозреваемый при отсутствии законных оснований объявил на территории поселка Подстрелка режим чрезвычайной ситуации. Это позволило без проведения конкурсной процедуры заключить муниципальный контракт с подрядной организацией на проведение ремонтных работ высоковольтной линии электропередачи.

"После чего без проверки объема и качества выполненных работ, произведена их оплата. В результате таких действий муниципальному образованию причинен ущерб на сумму более 900 тысяч рублей. Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления". По ходатайству следователя суд отстранил чиновника от занимаемой должности на период расследования.