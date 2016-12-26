СК не нашел криминала в ударе подростка током на мосту в Осколе

ВОРОНЕЖ, 26 дек — РИА Новости. Следствие не усмотрело состава преступления в травмировании разрядом в 27,5 тысячи вольт семиклассника, который хотел сделать селфи на железнодорожном мосту в Старом Осколе Белгородской области и остался жив после случившегося, сообщил в понедельник РИА Новости заместитель руководителя Курского следственного отдела на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Алексей Переверзев.

По данным следствия, 7 ноября двое учащихся 7 класса одной из школ города Старый Оскол Белгородской области пришли к железнодорожному мосту через реку Оскол недалеко от станции "Стойленская", чтобы сделать селфи. Один из них полез по опоре моста вверх, задел провод контактной сети и упал вниз. С ожогами третьей-четвертой степени 30% поверхности тела, ожоговым шоком тяжелой степени ребенок был госпитализирован. До 15 ноября дня 13-летний подросток находился в реанимации, потом его перевели в обычную палату, а 24 ноября — выписали. По факту травмирования подростка была начата доследственная проверка.

"Принято решение — в возбуждении уголовного дела отказать за отсутствием события преступления. Установлено, что конструкция моста оборудована в соответствии со всеми требованиями безопасности, оборудована предупредительными надписями и запорными устройствами", — сказал Переверзев.

По его словам, несмотря на то, что меры безопасности на мосту исключают появление там людей, подростку удалось преодолеть все запорные конструкции и забраться на пролет моста.

"Повышенная влажность была, он приблизился на недопустимое расстояние и получил удар электрической дугой. Разряд в 27,5 тысячи вольт, 13% ожогов тела", — сказал собеседник агентства, отметив, что "ребенку повезло", и сейчас его жизни ничто не угрожает.

В Брянске в конце августа произошел подобный случай. Студент местного колледжа получил удар электрическим током контактной сети в 27,5 тысячи вольт, поднявшись по технической лестнице на верхнюю балку железнодорожного моста на перегоне станций "Брянск-Орловский" — "Брянск-Льговский". Подростка госпитализировали с электротравмой и ожогами 45% поверхности кожи. Была надежда, что 16-летний молодой человек выживет, однако спустя несколько дней он умер в больнице.