На Кубани отменили развлекательные мероприятия в связи с трауром

КРАСНОДАР, 26 дек — РИА Новости, Светлана Берило. В связи с объявленным в России днем траура отменены спектакли и концерты для взрослых в учреждениях культуры Кубани, сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

В России 26 декабря объявлено днем общенационального траура в связи с авиакатастрофой, произошедшей над Черным морем в районе Сочи.

"В учреждениях культуры Краснодарского края отменены развлекательные мероприятия для взрослых", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что балет "Щелкунчик" в Краснодарском музыкальном театре переносится на 18.30 вторника, 27 декабря, а концертная программа "У ворот снеговорот" в Краснодарской филармонии переносится на 17.00 пятницы, 30 декабря, юмористическая программа Игоря Маменко в концертном зале Кубанского казачьего хора переносится на 26 января на 19.00.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".