СК просит арестовать подозреваемого в убийстве девочки в Москве

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Следствие просит суд арестовать подозреваемого в убийстве 12-летней девочки на юго-востоке Москвы, сообщает СК РФ в понедельник.

В воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила РИА Новости, что оперативники Московского уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой было обнаружено в квартире на юго-востоке Москвы. Как отметила Волк, подозреваемый в убийстве пытался выехать за пределы РФ.

"Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый является сожителем родственницы ребенка: установлено, что мотивом преступления было чувство ревности и мести к родственнице девочки.