В Хабаровском крае начали проверку после пожара, обесточившего поселок

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после пожара на электростанции, обесточившего поселок Нелькан Хабаровского края, сообщили в региональном ведомстве.

Пожар произошел в воскресенье утром на дизельной электростанции в поселке Нелькан Аяно-Майского муниципального района. Без света остались 220 жилых домов, где проживают 840 человек, а также социальные объекты. Вертолет Ми-8 со спасателями и властями доставил в поселок дизельные генераторы, тепловые пушки, газовые плитки с запасными баллонами и свечи. Власти заявили, что электроснабжение будет восстановлено до конца этой недели. К четвергу в Нелькан вертолетом Ми-26 планируется доставить два мощных дизель-генератора по 400 киловатт каждый.

"Прокурор района 25 декабря прибыл в Нелькан, где провел встречу с населением и прием граждан. Также прокуратура района в ходе проверки даст оценку исполнения требований законодательства в сфере пожарной безопасности и надлежащего предоставления коммунальных услуг гражданам", — говорится в сообщении.

В настоящее время социальные объекты села обеспечены электроснабжением за счет портативных генерирующих установок.