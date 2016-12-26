В Хабаровском крае вынесли приговор экс-главврачу больницы за халатность

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек — РИА Новости. Бывший главный врач Советско-Гаванской районной больницы Хабаровского края осужден на два года условно за халатность, в результате которой один из пациентов погиб при пожаре в палате, сообщает региональное СУСК РФ.
Отмечается, что в ходе следствия установлены многочисленные нарушения пожарной безопасности в больнице: отсутствовали датчики пожарной сигнализации, стволы и вентили в пожарных кранах, вода в водопроводной системе, индивидуальные средства защиты органов дыхания.
По данным СУСК, с 2011 года главный врач дважды привлекался к административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности в больнице.
"Приговором суда бывшему главному врачу больницы назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно", — сообщает следствие.