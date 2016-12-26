В Хабаровском крае вынесли приговор экс-главврачу больницы за халатность

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек — РИА Новости. Бывший главный врач Советско-Гаванской районной больницы Хабаровского края осужден на два года условно за халатность, в результате которой один из пациентов погиб при пожаре в палате, сообщает региональное СУСК РФ.

"Следствием и судом установлено, что 14 июня 2015 года в одной из палат хирургического отделения районной больницы произошел пожар, в результате которого скончался 40-летний пациент. Ранее на мужчину был совершен наезд на пешеходном переходе, где он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. В реанимации мужчина находился неделю, а затем был переведен в хирургическое отделение, где впоследствии и произошел пожар", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следствия установлены многочисленные нарушения пожарной безопасности в больнице: отсутствовали датчики пожарной сигнализации, стволы и вентили в пожарных кранах, вода в водопроводной системе, индивидуальные средства защиты органов дыхания.

По данным СУСК, с 2011 года главный врач дважды привлекался к административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности в больнице.

"Приговором суда бывшему главному врачу больницы назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно", — сообщает следствие.