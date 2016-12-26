Суд 24 января рассмотрит дело о строительстве Театра Пугачевой в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 24 января рассмотрит жалобу комитета имущественных отношений Петербурга на судебное решение, обязывающее ведомство изменить условия договора аренды земельного участка под строительство Театра Пугачевой, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Апелляционную жалобу Комитета имущественных отношений города Санкт-Петербурга… принять к производству. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного апелляционного суда на 24 января 2017 года в 11.45", — говорится в определении арбитража.

Городское имущественное ведомство оспаривает решение арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области, вынесенное в ноябре по иску ООО "Театр песни Аллы Пугачевой", а исковые требования касаются договора, заключенного в сентябре 2011 года. Согласно вердикту суда первой инстанции, в договор, в частности, вносятся изменения, предполагающие, что начальный этап строительных работ составит не более 11 месяцев с момента вступления в силу соответствующего решения арбитража. Разрешение на ввод культурно-делового комплекса в эксплуатацию должно быть выдано не позднее, чем через 57 месяцев с момента вступления в силу судебного акта об изменении его условий.

"Можно утверждать, что исковые требования общества (ООО "Театр песни Аллы Пугачевой") не содержат требований об изменении инвестиционных условий, а направлены исключительно для защиты и восстановления прав и имущественных интересов общества в соответствующем объеме", — отмечается в решении суда первой инстанции в пользу Театра Пугачевой.

Как сообщалось ранее, в декабре Верховный суд РФ отказал комитету имущественных отношений Петербурга в пересмотре решений нижестоящих судов, отказавших ведомству в иске к ООО "Театр песни Аллы Пугачевой" о расторжении договора аренды земельного участка под строительство культурно-делового комплекса с концертным залом. В августе комитет имущественных отношений также проиграл в трех инстанциях аналогичный судебный спор, где ведомство настаивает как на расторжении того же договора аренды, так и на взыскании с ООО "Театр песни Аллы Пугачевой" около 8 миллионов рублей арендных платежей за участок под сооружение культурно-делового комплекса.

В рамках проекта Театра Пугачевой на Васильевском острове в Петербурге предполагалось создать культурно-деловой комплекс, включающий концертный зал-трансформер. В его составе планировалось возведение 40 тысяч квадратных метров выставочных площадей с гостиницами, ресторанами, кинотеатром и апартаментами. Проект оценивался в 400 миллионов долларов. Однако петербургские активисты инициировали судебное разбирательство, в результате которого Верховный суд РФ в октябре 2014 года признал несоответствие генплану Петербурга правил застройки территории, где планировалось возвести Театр Пугачевой. В декабре 2014 года мэрия Петербурга издала новое постановление, отменившее предыдущее решение о выделении театру земельного участка.

По данным информационно-аналитической системы "БИР-Аналитик", участниками ООО "Театр песни Аллы Пугачевой" являются президент медиакорпорации PMI Евгений Финкельштейн (51%), Кристина Орбакайте (32%) и Алла Пугачева (17%).