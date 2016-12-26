В Самаре из-за погодных условий задерживается прибытие ряда рейсов

САМАРА, 26 дек – РИА Новости. Восемь рейсов на прилёт задерживается в самарском аэропорту "Курумоч" из-за метеоусловий, сообщили РИА Новости в аэропорту.

"Порядка 8 рейсов на прилет задерживаются", — отметил собеседник агентства.

Как сообщает онлайн-табло аэропорта, основная причина задержек – метеоусловия. Густой туман наблюдается в Самаре утром в понедельник. Задерживаются рейсы в аэропорт "Курумоч" из Казани, два самолета из Москвы (Шереметьево), Уфы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Тюмени и совмещенный рейс "Сургут-Екатеринбург".

"Курумоч" — международный аэропорт Самары, является одним из самых загруженных аэропортов Поволжья. Входит в холдинг "Аэропорты регионов".

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