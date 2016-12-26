В Бишкеке несут цветы к посольству России в память о погибших в Сочи

БИШКЕК, 26 дек – РИА Новости. Киргизстанцы приносят цветы к посольству России в Бишкеке в память о погибших во время крушения самолета минобороны РФ над Черным морем, сообщила РИА Новости в понедельник представитель дипломатического ведомства Дарья Пахомова.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка , известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

"Люди оставляют гвоздики у калитки посольства", — сказала она. По словам собеседницы агентства, посольство не открывало книгу соболезнований в связи с трагедией, но флаг России на здании приспущен в знак траура.

В воскресенье президент Киргизии Алмазбек Атамбаев также выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением самолета, повлекшим значительные человеческие жертвы. "Выражая искренние соболезнования от имени народа Кыргызской Республики и от себя лично, прошу передать слова поддержки семьям погибших", — говорится в телеграмме главы государства.