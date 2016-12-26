В Королеве локализовали пожар на площади 1,8 тысячи метров

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пожар в Королеве на площади 1,8 тысячи квадратных метров локализован, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее сообщалось, что пожар по повышенному рангу произошел по адресу: улица Дзержинского, дом 24, строение 2. Уточнялось, что здание не является студенческим общежитием, о чем ранее писали СМИ. Из горящего строения были эвакуированы десять человек.

"В 09.00 — локализация пожара 1800 квадратных метров", — говорится в сообщении.