Пожар в астраханском кинотеатре "Октябрь" полностью потушен

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Пожар в кинотеатре "Октябрь" в Кировском районе Астрахани полностью потушен, сообщают в ГУ МЧС по региону.

В 01.47 по адресу улица Молодая Гвардия, 2 произошло загорание второго и третьего этажей неэксплуатируемого кинотеатра "Октябрь". Частично обрушились стеклянные перекрытия зимнего сада кинотеатра. Площадь здания составляет более 6 тысяч квадратных метров, из них огнем повреждено ориентировочно 1,2 тысячи квадратных метров. В 06.05 открытое горение было ликвидировано.

По информации пресс-службы регионального министерства культуры, перед началом реконструкции большинство животных и птиц, кроме крокодила, было вывезено из здания кинотеатра до начала реконструкции. Крокодил, оставшийся в здании, во время пожара остался жив.

"Стало известно о полной ликвидации пожара. На месте также работало более сорока единиц техники. Более пяти часов 135 человек личного состава работали над ликвидацией пожара", — говорится в сообщении.