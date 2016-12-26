В Якутии охотник по ошибке застрелил приятеля

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Житель Якутии подозревается в том, что на охоте выстрелил в своего приятеля, приняв его за лося, от чего мужчина скончался, сообщает региональное СУСК РФ.

"По данным следствия, днем 20 декабря 2016 года в местности Ампаардаах, расположенной в 110 километрах от села Оргетцы Верхневилюйского района Республика Саха (Якутия), охотник во время преследования на снегоходе лося заметил движение среди деревьев. Предположив, что там находится животное, но достоверно не убедившись в этом, мужчина произвел два выстрела из нарезного охотничьего ружья марки "СКС" в направлении деревьев", — говорится в сообщении.

За деревьями находился другой охотник, который получил огнестрельное пулевое сквозное ранение грудной клетки и скончался на месте. Тело погибшего приятеля охотник доставил в село и сообщил о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов, отмечается в сообщении.

В отношении 51-летнего жителя села Оргет возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее в декабре сообщалось, что охотник из Кировской области застрелил своего коллегу, приняв его за глухаря. В конце октября СК сообщил, что житель Татарстана во время охоты перепутал 15-летнюю рыжеволосую девочку-подростка с сурком и ранил ее из карабина. По версии следствия, мужчина дважды выстрелил по девочке с 200 метров, считая, что перед ним сурок, но решил, что промахнулся, и уехал. Ребенок получил сквозную огнестрельную рану левого плеча и левой лопатки.