Главком ВКС уверен, что черные ящики разбившегося Ту-154 найдут

СОЧИ, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев уверен, что спасатели смогут поднять со дна Черного моря бортовые самописцы разбившегося Ту-154.

"В обязательном порядке при обнаружении самолета на дне моря будут подняты накопители информации. Мы знаем, где они находятся — в киле, я уверен, что именно киль меньше всего пострадал", — заявил он журналистам.

Генерал добавил, что в Минобороны надеются в понедельник установить местонахождение разбившегося лайнера.

Ранее министр транспорта Максим Соколов, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию причин крушения лайнера, сообщил, что бортовые самописцы в Ту-154 не оборудованы радиомаяками, поэтому для их поиска привлекут спецтехнику.

Ту-154, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным Минобороны, на борту самолета находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира. В качестве основных версий рассматриваются отказ техники и ошибка пилотов.