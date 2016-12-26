Идентификацию погибших в катастрофе Ту-154 будут проводить только в Москве

СОЧИ, 26 дек — РИА Новости, Светлана Берило. Идентификация погибших при крушении ТУ-154 в районе Сочи будет проходить только в Москве, в столице будут проводить и другие юридические значимые действия, в том числе со специалистами СК РФ, представителями Фонда соцстрахования и других ведомств, заявил в понедельник журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Такое решение вчера было принято правительственной комиссией, подтверждено министром обороны: что идентификация всех останков будет происходить только в Москве, на базе центра судмедэкспертизы Министерства здравоохранения. Доставка тел, фрагментов, останков будет происходить бортами Министерства обороны, и это уже происходит сегодня в режиме авиамоста, и конечно, мы понимаем, что потребуется генетическая экспертиза", – сказал Соколов.

Он добавил, что все силы и средства готовы работать с родственниками погибших в Сочи. "Но все-таки ориентируем на Москву, поскольку именно там будут происходить не только идентификация останков, но и другие юридические значимые действия, в том числе – со специалистами и сотрудниками Следственного Комитета, а также специалистами Фонда социального страхования, по линии Роструда, работы страховых компаний по выплате страховок, это все будет организовано в Москве при непосредственном содействии Министерства обороны", – уточнил министр, добавив, что сегодня первую информацию можно узнать по "горячей линии".