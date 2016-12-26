В Сочи полиция прочесывает берег моря в поисках обломков самолета

СОЧИ, 26 дек — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Полиция и сотрудники администрации Сочи вышли на берег моря для поиска обломков разбившегося в воскресенье самолета Ту-154, сообщил в понедельник на заседании правительственной комиссии мэр Сочи Анатолий Пахомов.

По его словам, с рассветом сотрудники администрации вышли на береговую часть для участия в поисково-спасательном операции после крушения самолета Ту-154.

"И если где-то будет что-то обнаружено, будем немедленно информировать следственные и правоохранительные органы. Кроме этого наряду с сотрудниками администрации вышли сотрудники полиции", — рассказал Пахомов.

Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.