Для работ на месте крушения Ту-154 привлекут два глубоководных аппарата РГО

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В район поисковой операции в месте авиакатастрофы Ту-154 будут доставлены два обитаемых глубоководных аппарата Российского Географического общества, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В ближайшее время в район проведения работ самолетами Ил-76 будут доставлены два обитаемых глубоководных аппарата Российского Географического общества.

В район проведения спасательной операции также подходит спасательное судно "Эпрон" Черноморского флота с 16 водолазами и телеуправляемым аппаратом "Тайгер".