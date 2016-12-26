Для работ на месте крушения Ту-154 привлекут два глубоководных аппарата РГО

08:0426.12.2016
(обновлено: 08:27 26.12.2016)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В район поисковой операции в месте авиакатастрофы Ту-154 будут доставлены два обитаемых глубоководных аппарата Российского Географического общества, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
В ближайшее время в район проведения работ самолетами Ил-76 будут доставлены два обитаемых глубоководных аппарата Российского Географического общества.
В район проведения спасательной операции также подходит спасательное судно "Эпрон" Черноморского флота с 16 водолазами и телеуправляемым аппаратом "Тайгер".
Поисково-спасательные работы на месте крушения Ту-154 в Сочи
На борту кроме военнослужащих были журналисты федеральных СМИ и артисты ансамбля имени Александрова.
Первый канал, НТВ и "Звезда" подтвердили гибель своих журналистов в авиакатастрофе.
В списке пассажиров значится и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Она везла в Латакию медикаменты для госпиталя. В фонде надеются, что Глинка могла вылететь в Сирию другим рейсом.
Самолет упал в Черном море. Обломки фрагментов корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.
Спасатели намерены круглосуточно вести поиски людей.
Опознание погибших потребует генетической экспертизы, считает директор Центра имени Сербского Зураб Кекелидзе.
В качестве основных версий падения Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании.
Семьи погибших при крушении получат компенсации. Размер выплат для военных составит до 7,8 миллиона рублей, для гражданских лиц — 3 миллиона рублей.
Президент Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву сформировать комиссию по расследованию автокатастрофы.
В России 26 декабря объявлено общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.