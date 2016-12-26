Минобороны: спасательная группировка в районе крушения Ту-154 усилена

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Группировка поисково-спасательной операции в районе крушения Ту-154 усилена до 39 кораблей и катеров и семи глубоководных аппаратов, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Таким образом, группировка поисково-спасательной операции усилилась до 39 кораблей и катеров, 135 водолазных специалистов и 7 глубоководных аппаратов. "Кроме того, задачи по воздушному мониторингу надводной обстановки выполняют экипажи 5 вертолетов и расчеты БПЛА "Орлан-10". Военнослужащие Южного военного округа продолжают обследование береговой черты с целью визуального обнаружения и сбора тел погибших, обломков самолета и личных вещей пассажиров", — говорится в сообщении.