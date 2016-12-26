Поисковая операция в районе катастрофы Ту-154 осложняется рельефом дна моря

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Поисковая операция в районе авиакатастрофы Ту-154 в районе Сочи в течение ночи не прекращалась ни на минуту, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Поисковая операция в районе авиакатастрофы Ту-154 в течение ночи не прекращалась ни на минуту", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалистами тщательно проанализированы данные объективного контроля с радиолокационных средств."Это позволило более точно определить район падения самолета. Поисково-спасательная операция в районе предполагаемого падения осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна", — сообщает МО РФ.

Добавляется, что в зону проведения поисковой операции продолжают прибывать корабли, водолазы и авиационная техника. К поисково-спасательной операции присоединились 7 судов Черноморского флота, в том числе противодиверсионный катер "Суворовец" с гидролокатором бокового обзора, фрегат "Адмирал Григорович" с поисково-спасательным вертолетом Ка-27 и семью водолазами, малый противолодочный корабль "Касимов", гидрографическое судно с новейшим гидролокационным оборудованием для обнаружения фрагментов самолета, базовый тральщик "Минеральные воды", водолазные и патрульные катера с водолазными специалистами и прожекторными установками большой мощности.