Поисковая операция в районе крушения Ту-154 в Сочи ведется в три смены

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Поисково-спасательные работы в районе крушения Ту-154 в Сочи проводятся в три смены, группировка сил увеличена до 3,5 тысячи человек, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Группировка сил поисково-спасательного обеспечения в районе авиакатастрофы продолжает наращиваться. Поисково-спасательные работы проводятся в три смены. Группировка привлекаемых сил увеличена до 3500 человек", — говорится в сообщении.

Самолет Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Черном море в воскресенье. На борту находились 92 человека.