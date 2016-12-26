Поисковая операция в районе крушения Ту-154 в Сочи ведется в три смены
07:5826.12.2016
(обновлено: 08:12 26.12.2016)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Поисково-спасательные работы в районе крушения Ту-154 в Сочи проводятся в три смены, группировка сил увеличена до 3,5 тысячи человек, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Группировка сил поисково-спасательного обеспечения в районе авиакатастрофы продолжает наращиваться. Поисково-спасательные работы проводятся в три смены. Группировка привлекаемых сил увеличена до 3500 человек", — говорится в сообщении.
Самолет Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Черном море в воскресенье. На борту находились 92 человека.
Поисково-спасательные работы на месте крушения Ту-154 в Сочи
На борту кроме военнослужащих были журналисты федеральных СМИ и артисты ансамбля имени Александрова.
Первый канал, НТВ и "Звезда" подтвердили гибель своих журналистов в авиакатастрофе.
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Самолет упал в Черном море. Обломки фрагментов корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.
Спасатели намерены круглосуточно вести поиски людей.
Опознание погибших потребует генетической экспертизы, считает директор Центра имени Сербского Зураб Кекелидзе.
В качестве основных версий падения Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании.
Семьи погибших при крушении получат компенсации. Размер выплат для военных составит до 7,8 миллиона рублей, для гражданских лиц — 3 миллиона рублей.
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