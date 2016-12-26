Поисковая операция в районе катастрофы Ту-154 ночью не прекращалась

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Поисковая операция в районе авиакатастрофы Ту-154 в районе Сочи в течение ночи не прекращалась ни на минуту, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Это позволило более точно определить район падения самолета. Поисково-спасательная операция в районе предполагаемого падения осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна", — сообщает МО РФ.

"Поисковая операция в районе авиакатастрофы Ту-154 в течение ночи не прекращалась ни на минуту", — говорится в сообщении.

В район проведения спасательной операции также подходит спасательное судно "Эпрон" Черноморского флота с 16 водолазами и телеуправляемым аппаратом "Тайгер".

В ближайшее время в район проведения работ самолетами Ил-76 будут доставлены два обитаемых глубоководных аппарата Российского Географического общества.

Таким образом, группировка поисково-спасательной операции усилилась до 39 кораблей и катеров, 135 водолазных специалистов и 7 глубоководных аппаратов. "Кроме того, задачи по воздушному мониторингу надводной обстановки выполняют экипажи 5 вертолетов и расчеты БПЛА "Орлан-10". Военнослужащие Южного военного округа продолжают обследование береговой черты с целью визуального обнаружения и сбора тел погибших, обломков самолета и личных вещей пассажиров", — говорится в сообщении.