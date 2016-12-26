В Хабаровском крае электроснабжение поселка наладят до конца недели

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Электроснабжение поселка Нелькан в Хабаровском крае, нарушенное после пожара на электростанции, восстановят до конца недели, сообщает правительство региона.
"По поручению губернатора, электроснабжение в населенном пункте будет восстановлено до конца этой недели. К четвергу в Нелькан вертолетом Ми-26 планируется доставить два мощных дизель-генератора по 400 киловатт каждый. Их установка позволит включить свет во всех жилых домах и социальных объектах", — говорится в сообщении.
По данным краевых властей, пока обстановка в поселке остается стабильной. Запасы топлива и продуктов достаточны. Вода подается в штатном режиме. Отопление есть во всех социальных учреждениях, его обеспечивают бойлеры, которые запитаны от резервных источников. В жилых домах стоят печи, отмечается в сообщении.
"До пожара максимальная нагрузка в поселке была 550 киловатт. Два генератора по 400 киловатт, выделенные из краевого резерва, восполнят её с запасом. В дальнейшем предполагается, что район закупит дизель-генераторы по 630 киловатт. Один из них будет основной, а другой резервный, что позволит избежать подобных ситуаций в будущем", — добавил Литвинчук.