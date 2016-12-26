В подмосковном Королеве спасатели ликвидируют пожар, здание эвакуировано

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Спасатели МЧС ликвидируют пожар по повышенному рангу в административном здании в подмосковном Королеве, из горящего строения эвакуированы десять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Московской области.
"Горит кровля, площадь 480 квадратов, один мужчина пострадал, отравился продуктами горения, его отправили в больницу. Из здания десять человек эвакуировали", — сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что есть угроза распространение огня. "Объявлен повышенный ранг. Здание кирпичное, одноподъездное, четырехэтажное", — добавил он.