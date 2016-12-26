В подмосковном Королеве спасатели ликвидируют пожар, здание эвакуировано

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Спасатели МЧС ликвидируют пожар по повышенному рангу в административном здании в подмосковном Королеве, из горящего строения эвакуированы десять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Московской области.

Пожар возник в доме 24/2 на улице Дзержинского. По информации Яндекс.Карты, по данному адресу расположен Техникум имени С.П. Королева. Ранее СМИ сообщали, что по этому адресу горит студенческое общежитие.

"Горит кровля, площадь 480 квадратов, один мужчина пострадал, отравился продуктами горения, его отправили в больницу. Из здания десять человек эвакуировали", — сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что есть угроза распространение огня. "Объявлен повышенный ранг. Здание кирпичное, одноподъездное, четырехэтажное", — добавил он.