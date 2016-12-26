В Приморье во вторник снимут режим ЧС, введенный после тайфуна "Лайонрок"

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации краевого уровня, введенный в Приморье после прохождения тайфуна "Лайонрок" в конце августа, снимут во всех муниципалитетах края 27 декабря, сообщает администрация региона.

"Режим чрезвычайной ситуации, действовавший в крае почти четыре месяца, будет снят в районах Приморья. Соответствующее постановление подписал глава региона по итогам совещания о ходе ликвидации последствий стихии сегодня, 26 декабря. Как сообщил руководитель департамента гражданской защиты Валентин Басаргин, режим ЧС все еще действует в 12 муниципалитетах края, в общей сложности же в зону ЧС попали 27 из 34 муниципалитетов Приморья", — говорится в сообщении.

По словам Басаргина, на сегодняшний день основные восстановительные работы в муниципалитетах края завершены. Завершилась и выплата компенсаций пострадавшим от тайфуна приморцам. Как сообщила директор департамента труда и соцразвития Приморского края Лилия Лаврентьева, на сегодняшний день выдано 396 свидетельств на приобретение нового жилья гражданам, чьи дома были признаны непригодными в результате тайфуна, из 432.

"Жилье подобрали 180 семей, 37 договоров находится на оформлении, еще 38 на регистрации. Оплачено уже 54 сделки на 117 миллионов рублей. Общий объем необходимого финансирования составляет почти 815 миллионов рублей. Эти средства будут направлены из федерального бюджета", – отметила Лаврентьева.

Всего отремонтированы 14 домовладений в шести районах края, еще в двух домах в Кавалеровском районе работы завершат на этой неделе, добавил замглавы департамента градостроительства Роман Ахияров. Еще 26 семей подали заявки на ремонт весной 2017 года.

Тайфун "Лайонрок" в августе этого года обрушил на Приморье за несколько дней трехмесячную норму осадков, затем по краю в начале сентября ударил тайфун "Намтеун". В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах Приморья, а начало учебного года перенесли в 65 школах. В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, он действовал до 2 октября.