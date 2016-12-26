В Приморье во вторник снимут режим ЧС, введенный после тайфуна "Лайонрок"

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации краевого уровня, введенный в Приморье после прохождения тайфуна "Лайонрок" в конце августа, снимут во всех муниципалитетах края 27 декабря, сообщает администрация региона.
По словам Басаргина, на сегодняшний день основные восстановительные работы в муниципалитетах края завершены. Завершилась и выплата компенсаций пострадавшим от тайфуна приморцам. Как сообщила директор департамента труда и соцразвития Приморского края Лилия Лаврентьева, на сегодняшний день выдано 396 свидетельств на приобретение нового жилья гражданам, чьи дома были признаны непригодными в результате тайфуна, из 432.
Всего отремонтированы 14 домовладений в шести районах края, еще в двух домах в Кавалеровском районе работы завершат на этой неделе, добавил замглавы департамента градостроительства Роман Ахияров. Еще 26 семей подали заявки на ремонт весной 2017 года.
Тайфун "Лайонрок" в августе этого года обрушил на Приморье за несколько дней трехмесячную норму осадков, затем по краю в начале сентября ударил тайфун "Намтеун". В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах Приморья, а начало учебного года перенесли в 65 школах. В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, он действовал до 2 октября.