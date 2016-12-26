В Иркутске содержание метанола стеклоомывающих жидкостях выше нормы

ИРКУТСК, 26 дек – РИА Новости. Специалисты выявили факты многократного превышение содержания метанола в спиртосодержащих жидкостях, сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

По данным ведомства, в стеклоомывающей жидкости Tosei, произведенной во Владивостоке, выявлено превышение гигиенических нормативов по показателю "метанол" в 486 раз, в жидкости "Сибирь" из города Владимира превышение по метанолу — 406 раз, в "Каскаде 30" и "Полярной звезде", доставленных из Москвы, по результатам лабораторных исследований превышение метанола составляет от 494 до 600 раз.

"Данная стеклоомывающая жидкость поступила в оборот со складов, расположенных в Иркутске. В настоящее время Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области в отношении юридических лиц, в чьем ведении находятся данные складские помещения, проводятся контрольно-надзорные мероприятия", — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Информация о результатах проверки передана в правоохранительные органы Иркутской области, а также в Управление Роспотребнадзора города Москвы, Владимирской области, Приморского края.