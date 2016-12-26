В Астрахани пожарные ликвидировали открытое горение в кинотеатре "Октябрь"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании кинотеатра "Октябрь" в Астрахани, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

В 01.47 в Кировском районе Астрахани по улице Молодая Гвардия, 2 произошло загорание 2-го и 3-го этажа неэксплуатируемого кинотеатра "Октябрь". Пожару бал присвоен ранг № 2, затем повышен до №3. Уточняется, что произошло частичное обрушение стеклянных перекрытий зимнего сада кинотеатра.

"Площадь самого здания, отметим, составляет более 6000 тысяч квадратных метров, из них огнем повреждено ориентировочно 1200 "квадратов". Практически четыре часа 135 человек личного состава работали над ликвидацией пожара, в 05.46 объявили о локализации огня на всех участках. В 06.05 — о ликвидация открытого горения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на пожаре также работало более сорока единиц техники.