В Иркутске еще четыре человека оставлены под стражей по делу о "Боярышнике"

ИРКУТСК, 26 дек — РИА Новости. Еще четыре человека были оставлены под стражей решением Ленинского районного суда Иркутска, в субботу и воскресенье рассмотревшего дела семи фигурантов расследования о производстве, хранении и сбыте суррогатного косметического средства "Боярышник", сообщил старший помощник прокурора Иркутской области Александр Семенов.
"В суде Ленинского района Иркутска в субботу и воскресенье продолжалась работа над рассмотрением материалов дела о контрафактном "Боярышнике". Из семи фигурантов, четыре оставлены под стражей, два определены под домашний арест, одному продлено заключение на 72 часа", — сказал Семенов.
Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в середине декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".