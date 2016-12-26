В Хабаровском крае в обесточенный поселок доставят два мощных генератора

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек — РИА Новости. Власти Хабаровского края выделят два мощных генератора для полного восстановления электроснабжения в поселке Нелькан, который оказался обесточенным из-за пожара на электростанции, сообщает ДВРЦ МЧС РФ.

Утром в воскресенье произошел пожар на дизельной электростанции в поселке Нелькан Аяно-Майского муниципального района, в результате населенный пункт остался без энергоснабжения. Вертолет Ми-8 со спасателями и властями доставил в поселок дизельные генераторы, тепловые пушки, газовые плитки с запасными баллонами и свечи, которые раздали населению.

"В настоящее время больница и две котельные запитаны от резервных источников питания, детский сад функционирует в штатном режиме. В понедельник, 26 декабря, проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности правительства Хабаровского края, на котором было принято решение из резерва правительства края доставить два мощных дизель-генератора в поселок Нелькан, которые позволят полностью восстановить электричество", — говорится в сообщении.

Оперативными группами продолжается подомовой обход для информирования и оказания необходимой помощи гражданам. Жители Нелькана, нуждающиеся в источниках энергоснабжения, освещения и оборудовании для приготовления пищи, обеспечиваются всем необходимым.

По данным ДВРЦ МЧС, в поселке введен режим ЧС.